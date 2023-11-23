Захмарні зарплати в "Укрнафті" — скільки отримують топменеджери компанії

Офіс "Укрнафти". Фото: із соцмереж

Лише за останній рік держава витратила на зарплатні керівника "Укрнафти" Сергія Корецького та його оточення 24 млн грн. Навколо захмарних витрат в держкомпанії розгорівся скандал.

Про це повідомив політичний оглядач Михайло Шнайдер.

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Шнайдер звернув увагу на захмарні зарплатні, які отримує керівник "Укрнафти" Корецький та його оточення. Відтак він навів приклад заробітної плати "головного кадровика" ПАТ Олени Артазей. Кожного місяця вона отримує понад 22 тисячі доларів.

"За ринковим курсом НБУ це становить близько 800 000 грн/місяць. Примітно, що згідно зі статтею 21 Кодексу законів України про працю і нормами Закону України "Про акціонерні товариства", призначення Артазей є вельми сумнівним", — висловив сумніви політичний оглядач.

Контракт Корецького з Артазей. Фото: Mihail Shnayder /Facebook

За його словами, контракт можуть укладати тільки з членами виконавчого органу, членом наглядової ради та корпоративним секретарем. Якщо ж укладення іншого контракту законом не передбачається, то власник або уповноважений ним орган не має права підписувати із працівником такий трудовий договір, навіть, якщо є наявна обопільна згода.

Окрім того, Шнайдер звернув увагу на контракт з Юрієм Ткачуком, який очолив фінансовий напрям. У його контракті передбачається зарплатня у розмірі понад 28 тисяч доларів (близько 1 млн на місяць). За його словами, такі "значні фінансові помилки при Ткачукові й Корецькому наштовхують на питання щодо ефективності такої "професійної" роботи менеджменту стратегічного держпідприємства".

Контракт з Юрієм Ткачуком. Фото: Mihail Shnayder /Facebook

"Постає логічне питання: що ж такого видатного робить головний фінансист в "Укрнафті", отримуючи в 10 разів більше, ніж військовий "на нулі", який щохвилини ризикує своїм життям та боронить країну від ворога?!" — обурився Шнайдер.

Експерт зазначив, що де-факто виходить, що Корецький з перевищенням своїх повноважень незаконно уклав контракти та протягом року незаконно виплачує необґрунтовано високу заробітну плату звичайним найманим працівникам, які не є посадовими особами й не несуть жодної відповідальності за прийняття рішень.

За словами Шнайдера, вельми цікавою темою є, чи досліджувало дане питання Держаудитслужба, яка нещодавно проводила ревізію в ПАТ та охоплювала зокрема і період керівництва Корецького, та чи не вбачають у цьому державні ревізори розтрату грошових коштів важливого для України ДП.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що найбільша нафтова компанія "Укрнафта", яка рік тому перейшла в підпорядкування держави, уперше принесла прибутку більше, ніж за всі попередні 15 років. Як відомо, до цього компанія перебувала під управлінням групи "Приват" Ігоря Коломойського.