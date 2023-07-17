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Захват власти в 2010 году: в суд направили дело Януковича и его сообщника

17 июля 2023 13:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В суд направили дело Януковича и его подельника
Четвертый президент Украины Виктор Янукович. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В суд направили дело в отношении четвертого президента Украины Виктора Януковича и его сообщника. Их обвиняют в захвате государственной власти в 2010 году.

Об этом сообщает ДБР.

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Сообщается, что работники ДБР завершили досудебное расследование уголовного производства в июле прошлого года.

Они установили, что в сентябре-октябре 2010 года Виктор Янукович и заместитель Министра юстиции Украины пытались захватить государственную власть путем изменения положений Конституции.

"Следствием установлено, что в сентябре-октябре 2010 года Виктор Янукович и заместитель Министра юстиции Украины неконституционным образом вернули в действие Конституцию Украины от 28 июня 1996 года, что привело к незаконному увеличению властных полномочий бывшего Президента Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что столичный чиновник Шевченковской РГА подозревается в нанесении государству ущерба на сумму одного миллиона гривен при обустройстве укрытий в школах и детских садах. Его обвиняют в хищении бюджетных средств и подлоге официальных документов.

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