До суду скерували справу Януковича та його спільника

Четвертий призедент України Віктор Янукович. Фото: google

До суду скерували справу стосовно четвертого президента України Віктора Януковича та його спільника. Їх звинувачують у захопленні державної влади у 2010 році.

Про це повідомляє ДБР.

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Повідомляється, що працівники ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження у липні минулого року.

Вони встановили, що у вересні-жовтні 2010 року Віктор Янукович та заступник Міністра юстиції України намагалися захопити державну владу шляхом змінення положень Конституції.

"Слідством встановлено, що у вересні-жовтні 2010 року Віктор Янукович та заступник Міністра юстиції України у неконституційний спосіб повернули в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до незаконного збільшення владних повноважень колишнього Президента України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що столичного чиновника Шевченківської РДА підозрюють у завданні державі збитків на суму одного мільйона гривень під час облаштування укриттів у школах та дитячих садочках. Його звинувачують у розкраданні бюджетних коштів та підробленні офіційних документів.