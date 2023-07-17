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Захоплення влади у 2010 році: до суду скерували справу Януковича та його спільника

17 липня 2023 13:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
До суду скерували справу Януковича та його спільника
Четвертий призедент України Віктор Янукович. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

До суду скерували справу стосовно четвертого президента України Віктора Януковича та його спільника. Їх звинувачують у захопленні державної влади у 2010 році. 

Про це повідомляє ДБР

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Повідомляється, що працівники ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження у липні минулого року. 

Вони встановили, що у вересні-жовтні 2010 року Віктор Янукович та заступник Міністра юстиції України намагалися захопити державну владу шляхом змінення положень Конституції. 

"Слідством встановлено, що у вересні-жовтні 2010 року Віктор Янукович та заступник Міністра юстиції України у неконституційний спосіб повернули в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до незаконного збільшення владних повноважень колишнього Президента України", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що столичного чиновника Шевченківської РДА підозрюють у завданні державі збитків на суму одного мільйона гривень під час облаштування укриттів у школах та дитячих садочках. Його звинувачують у розкраданні бюджетних коштів та підробленні офіційних документів.

 

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