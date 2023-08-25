Закупка курток для ВСУ: Резников заключил пари с нардепом и журналистом

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Министр обороны Украины Алексей Резников готов подать в отставку. К такому заявлению его подтолкнул скандал о покупке зимних курток для защитников по "завышенной цене".

Об этом министр обороны Алексей Резников, пишет РБК-Украина.

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Как известно, журналист Михаил Ткач опубликовал материал о том, что Минобороны якобы закупило у турецкой фирмы зимние куртки для ВСУ по завышенной цене. По данным расследования, цена курток во время доставки выросла в три раза. К тому же куртки оказались не зимними, а пожилыми.

На фоне скандала министр обороны Алексей Резников предложил паре журналисту-расследователю и нардепке Анастасии Радиной, возглавляющей комитет ВР по антикоррупционной политике.

"Если окажется, что Минобороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то я пишу заявление об отставке. Если же окажется, что были поставлены 180 тысяч зимних курток, а не летних, то народный депутат Анастасия Радина составляет мандат, а журналист Михаил Ткач идет из издания и на 3 года перестает заниматься журналистикой", — заявил министр.

К тому же, министр обороны призвал комитет по депутатской этике Рады и Комиссию журналистской этики стать арбитрами в этой паре.

"В ходе разбора ситуации мы предоставим все документы, доказательства, факты и материалы, касающиеся дела, чтобы победитель спора был очевиден для всего украинского общества", — добавил он.

Напомним, Резников рассказал, когда ТЦК и СП получат доступ к государственным реестрам.