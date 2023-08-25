Закупівля курток для ЗСУ: Резніков уклав парі з нардепом та журналістом

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Міністр оборони України Олексій Резніков готовий подати у відставку. Справа у скандалі із закупівлею зимових курток для захисників.

Про це міністр оборони Олексій Резніков, пише РБК-Україна.

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Як відомо, журналіст Михайло Ткач опублікував матеріал про те, що Міноборони нібито закупило в турецької фірми зимові куртки для ЗСУ за завищеною ціною. За даними розслідування, ціна курток під час доставки зросла втричі. До того ж куртки виявились не зимовими, а літніми.

На тлі скандалу міністр оборони Олексій Резніков запропонував парі журналісту-розслідувачу та нардепці Анастасії Радіній, яка очолює комітет ВР з питань антикорупційної політики.

"Якщо виявиться, що Міноборони дійсно поставило 180 тисяч курток літніх замість зимових, то я пишу заяву про відставку. Якщо ж виявиться, що були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна складає мандат, а журналіст Михайло Ткач іде з видання і на 3 роки припиняє займатися журналістикою", — заявив міністр.

До того ж міністр оборони закликав комітет з депутатської етики Ради та Комісію журналістської етики стати арбітрами в цьому парі.

"Під час розбору ситуації ми надамо всі документи, докази, факти та матеріали, які стосуються справи, щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства", — додав він.

Нагадаємо, Резніков розповів, коли ТЦК та СП отримають доступ до державних реєстрів.