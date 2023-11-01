Залужный предупредил украинцев о мошенниках, которые пишут от его имени

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: espreso.tv

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил о мошеннических действиях в Telegram, где под его именем распространяют ложную информацию. Залужный акцентировал внимание на важности проверки достоверности информации.

Об этом генерал сообщил в соцсетях.

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От имени Залужного рассылают фейковые сообщения

Залужный акцентировал внимание на важности проверки достоверности информации. Он сообщил, что какие-то лица рассылают сообщения от имени главнокомандующего, имеющие скандальный и провоцирующий контекст.

Также генерал настоятельно рекомендует игнорировать такие сообщения и не доверять им.

Он также уточнил, что аккаунт @Zaluzhniy_ua и другие профили в Telegram с его именем не имеют отношения к нему.

Генерал подтвердил, что единственный официальный канал, через который он делится новостями о своей деятельности, носит название "Главнокомандующий ВСУ (верифицированный)".

Сообщение Валерия Залужного. Фото: скриншот

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил один из пунктов управления Воздушных сил. Командующие обсудили усиление противовоздушной обороны.