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Залужний попередив українців про шахраїв, які пишуть від його імені

1 листопада 2023 16:21
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Залужний попередив українців про шахраїв, які пишуть від його імені
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: espreso.tv
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив про шахрайські дії в Telegram, де під його ім'ям поширюють неправдиву інформацію. Залужний наголосив на важливості перевірки достовірності інформації.

Про це генерал повідомив у соцмережах.

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Від імені Залужного розсилають фейкові повідомлення

Залужний наголосив на важливості перевірки достовірності інформації. Він повідомив, що якісь особи розсилають повідомлення від імені головнокомандувача, які мають скандальний та провокаційний контекст.

Також генерал настійно рекомендує ігнорувати такі повідомлення та не довіряти їм.

Він також уточнив, що обліковий запис @Zaluzhniy_ua та інші профілі в Telegram з його ім'ям не мають відношення до нього.

Генерал підтвердив, що єдиний офіційний канал, через який він ділиться новинами про свою діяльність, має назву "Головнокомандувач ЗСУ (верифікований)".

Залужній
Повідомлення Валерія Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав один із пунктів управління Повітряних сил. Командувачі обговорили посилення протиповітряної оборони.

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