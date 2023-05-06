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Залужный провел телефонный разговор с генералом Марком Милли

6 мая 2023 15:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Валерий Залужный провел переговоры с Марком Милли
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Стороны обсудили ситуацию на фронте Украины.

Об этом сообщил Валерий Залужный.

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По словам Залужного, он проинформировал Марка Милли об обстановке на фронте и подготовке армии Украины в вопросе деоккупации территорий.

"Поблагодарил американских партнеров за очередной пакет военной помощи Украине, о котором накануне объявили в Пентагоне", — сказал Залужный.

Также Главнокомандующий ВСУ договорился в американским генералом про активное взаимодействие.

Напомним, что руководители силовых ведомств, руководители военных структур обратились к главе Верховной Рады из-за изменений в выплатах для военнослужащих и полицейских. Авторы заявления прочат Украине фатальные последствия, если не изменить эту систему немедленно.

Также мы сообщали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с главнокомандующим вооруженными силами НАТО и США в Европе Кристофером Каволи. В рамках встречи обсудили возможные сценарии на поле боя и предпосылки предстоящих действий Украины.

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