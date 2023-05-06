Валерий Залужный провел переговоры с Марком Милли

Залужный провел телефонный разговор с генералом Марком Милли
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Стороны обсудили ситуацию на фронте Украины.
Об этом сообщил Валерий Залужный.
Переговоры Залужного и Милли
По словам Залужного, он проинформировал Марка Милли об обстановке на фронте и подготовке армии Украины в вопросе деоккупации территорий.
"Поблагодарил американских партнеров за очередной пакет военной помощи Украине, о котором накануне объявили в Пентагоне", — сказал Залужный.
Также Главнокомандующий ВСУ договорился в американским генералом про активное взаимодействие.
Напомним, что руководители силовых ведомств, руководители военных структур обратились к главе Верховной Рады из-за изменений в выплатах для военнослужащих и полицейских. Авторы заявления прочат Украине фатальные последствия, если не изменить эту систему немедленно.
Также мы сообщали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с главнокомандующим вооруженными силами НАТО и США в Европе Кристофером Каволи. В рамках встречи обсудили возможные сценарии на поле боя и предпосылки предстоящих действий Украины.