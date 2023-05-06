Валерій Залужний провів переговори з Марком Міллі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Reuters

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Сторони обговорили ситуацію на фронті України.

Про це повідомив Валерій Залужний.

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За словами Залужного, він поінформував Марка Міллі про обстановку на фронті та підготовку армії України у питанні деокупації територій.

"Дякував американським партнерам за черговий пакет військової допомоги Україні, про який напередодні оголосили в Пентагоні", — сказав Залужний.

Також Головнокомандувач ЗСУ домовився з американським генералом про активну взаємодію.

Нагадаємо, що керівники силових відомств, керівники військових структур звернулися до голови Верховної Ради через зміни у виплатах для військовослужбовців та поліцейських. Автори заяви пророкують Україні фатальні наслідки, якщо не змінити цю систему негайно.

Також ми повідомляли, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з головнокомандувачем збройних сил НАТО та США в Європі Крістофером Каволі. У рамках зустрічі обговорили можливі сценарії на полі бою та передумови майбутніх дій України.