Валерій Залужний провів переговори з Марком Міллі

Залужний провів телефонну розмову з генералом Марком Міллі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Сторони обговорили ситуацію на фронті України.
Про це повідомив Валерій Залужний.
Переговори Залужного та Міллі
За словами Залужного, він поінформував Марка Міллі про обстановку на фронті та підготовку армії України у питанні деокупації територій.
"Дякував американським партнерам за черговий пакет військової допомоги Україні, про який напередодні оголосили в Пентагоні", — сказав Залужний.
Також Головнокомандувач ЗСУ домовився з американським генералом про активну взаємодію.
Нагадаємо, що керівники силових відомств, керівники військових структур звернулися до голови Верховної Ради через зміни у виплатах для військовослужбовців та поліцейських. Автори заяви пророкують Україні фатальні наслідки, якщо не змінити цю систему негайно.
Також ми повідомляли, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з головнокомандувачем збройних сил НАТО та США в Європі Крістофером Каволі. У рамках зустрічі обговорили можливі сценарії на полі бою та передумови майбутніх дій України.