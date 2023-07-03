Залужный посетил Ровенскую АЭС и обсудил возможные сценарии развития событий на ЗАЭС

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на Ровенской АЭС. Фото: скриншот с видео

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил Ровенскую АЭС. Он обсудил сценарии развития событий на оккупированной Запорожской АЭС, а также взаимодействие между станциями.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Главнокомандующий ВСУ посетил РАЭС вместе с начальником Генштаба генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой, президентом НАЭС "Энергоатом" Петром Котиным и директором Ровенской АЭС Павлом Ковтонюком.

Они обсудили вопросы обмена информацией между военными и энергетиками для анализа, планирования и прогнозирования возможных сценариев развития событий на временно оккупированной Запорожской АЭС.

"Договорились о тесном взаимодействии для своевременного принятия мер реагирования на те или иные ситуации", — говорится в сообщении.

Пост Генштаба. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел выездную ставку главнокомандующего. Военное руководство государства посетило Ровенскую АЭС, чтобы оценить любые возможные угрозы станции.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что есть возможность дистанционного подрыва Запорожской атомной электростанции российскими оккупантами после ее деоккупации. Поэтому Международное агентство по атомной энергии должно тщательно проверить всю станцию во избежание подобного сценария.