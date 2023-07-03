Залужний відвідав Рівненську АЕС та обговорив можливі сценарії розвитку подій на ЗАЕС

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на Рівненській АЕС. Фото: скриншот з відео

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав Рівненську АЕС. Він обговорив сценарії розвитку подій на окупованій Запорізькій АЕС, а також взаємодію між станціями.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Головнокомандувач ЗСУ відвідав РАЕС разом з начальником Генштабу генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою, президентом НАЕС "Енергоатом" Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком.

Вони обговорили питання обміну інформацією між військовими та енергетиками для аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.

"Домовилися про тісну взаємодію задля своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів виїзну ставку головнокомандувача. Військове керівництво держави відвідало Рівненську АЕС, аби оцінити будь-які можливі загрози для станції.

Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що є ймовірність дистанційного підриву Запорізької атомної електростанції російськими окупантами після її деокупації. Тому Міжнародне агентство з атомної енергії мусить ретельно перевірити всю станцію, щоб уникнути подібного сценарію.