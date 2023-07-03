Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Залужний відвідав Рівненську АЕС та обговорив можливі сценарії розвитку подій на ЗАЕС arrow

Залужний відвідав Рівненську АЕС та обговорив можливі сценарії розвитку подій на ЗАЕС

3 липня 2023 14:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Залужний відвідав Рівненську АЕС та обговорив можливі сценарії розвитку подій на ЗАЕС
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на Рівненській АЕС. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав Рівненську АЕС. Він обговорив сценарії розвитку подій на окупованій Запорізькій АЕС, а також взаємодію між станціями.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Залужний на Рівненській АЕС

Головнокомандувач ЗСУ відвідав РАЕС разом з начальником Генштабу генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою, президентом НАЕС "Енергоатом" Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком. 

Вони обговорили питання обміну інформацією між військовими та енергетиками для аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. 

"Домовилися про тісну взаємодію задля своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації", — йдеться у повідомленні.

Пост
Допис Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів виїзну ставку головнокомандувача. Військове керівництво держави відвідало Рівненську АЕС, аби оцінити будь-які можливі загрози для станції.

Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що є ймовірність дистанційного підриву Запорізької атомної електростанції російськими окупантами після її деокупації. Тому Міжнародне агентство з атомної енергії мусить ретельно перевірити всю станцію, щоб уникнути подібного сценарію.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз