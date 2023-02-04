Залужный встретился с юным художником из Бердянска - мальчик передает деньги на нужды ВСУ

Залужный встретился с маленьким художником из Бердянска, который собирает деньги на ВСУ
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный встретился с юным художником Максимом Бровченко. Мальчик рисует картины и продает, а вырученные деньги передает на нужды ВСУ.
Об этом мальчик написал в своем Facebook.
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Встреча Залужного и мальчика
"То, что я видел и чувствовал — это точная уверенность в будущем для Украины! Она у нас есть! У нас есть завтра благодаря им! Президент, Главнокомандующий, Первая Леди — это люди, которых дал нашей Украине Бог, чтобы было во всей стране будущее! Я подарил Валерию Федоровичу картину, на которой нарисовал наших военных сбивающих орковские ракеты и передал письма от моих друзей Сергея и Кристины", — написал мальчик.
Залужный тоже не оставил 10-летнего художника без подарков.
"У меня теперь есть крутая картина с портретами, часть дула сбитого орковского танка, медальон, суперчашка и полотно с автографом", — написал он.
Что известно про юного художника
10-летний Максим Бровченко вырос в Бердянске. Этот город в Запорожской области долгие месяцы остается под российской оккупацией. Семья Макса эвакуировалась на подконтрольную украинским властям территорию. Здесь мальчик, имеющий расстройство аутистического спектра, продолжает заниматься любимым делом – рисованием. Он создает масляные полотна и продает их. На своих картинках парень изображает, в частности, украинские реалии: разминирование территории, сцены боев и сбивание ракет.
Напомним, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный призвал тщательно проверить обвинения в коррупции в адрес Минобороны. Он также посоветовал не перекладывать ответственность подчиненных на руководителя ведомства, потому что это вредит делу и противоречит принципам НАТО.