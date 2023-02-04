Залужний зустрівся з юним художником з Бердянська - хлопчик передає гроші на потреби ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та художник Максим Бровченко

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся із юним художником Максимом Бровченком. Хлопчик малює картини та продає, а виручені гроші передає на потреби ЗСУ.

Про це хлопчик написав у своєму Facebook.

Зустріч Залужного та хлопчика

"Те, що я бачив і відчував — це точна впевненість в майбутнє для України! Воно в нас є! В нас є завтра завдяки їм! Президент, Головнокомандувач, Перша Леді — це люди, яких дав нашій Украііні Бог, щоб було у всієї країни майбутнє! Я подарував Валерію Федоровичу картину, на якій намалював наших військових, що збивають орківські ракети та передав листи від моїх друзів Сергія і Крістіни", — написав хлопчик.

Залужний також не залишив 10-річного художника без подарунків.

"У мене тепер є крута картина з портретами, частина дула збитого орківського танка, медальйон, суперчашка та полотно з автографом", — написав він.

Що відомо про юного художника

10-річний Максим Бровченко виріс у Бердянську. Це місто у Запорізькій області довгі місяці залишається під російською окупацією. Сім'я Макса евакуювалася на підконтрольну українській владі територію. Тут хлопчик, що має розлад аутистичного спектра, продовжує займатися улюбленою справою малюванням. Він створює масляні полотна та продає їх. На своїх картинках хлопець зображує зокрема українські реалії: розмінування території, сцени боїв та збивання ракет.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний закликав ретельно перевірити звинувачення у корупції на адресу Міноборони. Він також порадив не перекладати відповідальність підлеглих на керівника відомства, бо це шкодить справі та суперечить принципам НАТО.