Залужный встретился с партнерами из США и Великобритании: о чем говорили
Во вторник, 15 августа, Верховный главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с высшими офицерами из США и Великобритании. На переговорах речь, в частности, шла о сотрудничестве в военной сфере.
Об этом сообщил Валерий Залужный.
Кто был на встрече
Сообщается, что на встречу прибыли Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин.
От Украины участие в переговорах приняли начальник Генерального штаба ВСУ генерал Сергей Шаптала, заместитель главнокомандующего генерал Михаил Забродский, командующий Военно-морскими силами ВСУ адмирал Алексей Неижпапа, первый заместитель министра обороны Украины генерал Александр Павлюк и начальник Главного управления разведки Министерства обороны генерал Кирилл Буданов.
Что обсуждали на встрече
Ключевая тема на переговорах — военное сотрудничество. Значительное внимание было уделено потребностям украинских защитников. Залужный сообщил, что Силам обороны Украине необходимы боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования, а также дроны.
"Противодействие вражеским беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнерами сосредоточить работу в этом направлении. Также обсудили возможности усиления защиты объектов критической инфраструктуры от вражеских воздушных атак", — говорит Залужный.
Напомним, 16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что бойцы Вооруженных сил Украины освободили Урожайное Донецкой области. Украинские бойцы закрепляются на рубежах.