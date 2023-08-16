Залужний зустрівся з партнерами із США та Британії: про що говорили

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та іноземні офіцери. Фото: Головнокомандувач ЗСУ\Telegram

У вівторок, 15 серпня, Верховний головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з вищими офіцерами з США та Великої Британії. На перемовинах, зокрема, йшлося про співпрацю у військовій сфері.

Про це повідомив Валерій Залужний.

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Хто був на зустрічі

Повідомляється, що на зустріч прибули Верховний головнокомандувач Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі та начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін.

Зустріч з іноземними військовими партнерами. Фото: Головнокомандувач ЗСУ\Telegram

Від України участь у перемовинах взяли начальник Генерального штабу ЗСУ генерал Сергій Шаптала, заступник головнокомандувача генерал Михайло Забродський, командувач Військово-морських сил ЗСУ адмірал Олексій Неїжпапа, перший заступник міністра оборони України генерал Олександр Павлюк та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал Кирило Буданов.

Що обговорювали на зустрічі

Ключова тема на переговорах — військова співпраця. Значну увагу приділили потребам українських захисників. Залужний поінформував, що Силам оборони Україні необхідні боєприпаси, озброєння, засоби ППО, РЕБ, пристрої для дистанційного розмінування, а також дрони.

Зустріч з іноземними військовими партнерами. Фото: Головнокомандувач ЗСУ\Telegram

"Протидія ворожим безпілотникам та нарощування власних спроможностей. Домовилися з партнерами зосередити роботу в цьому напрямі. Також обговорили можливості посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури від ворожих повітряних атак", — каже Залужний.

Нагадаємо, 16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що бійці Збройних сил України звільнили Урожайне Донецької області. Українські бійці закріплюються на рубежах.