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Покушение на Царева, Коломойский за решеткой и операция в Газе — новости 27 октября

28 октября 2023 08:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Новини.LIVE собрали главные новости в Украине и мире 27 октября
Обстрелы в секторе Газа. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 27 октября, олигарху Игорю Коломойскому продолжили меру пресечения, а на предателя Олега Царева совершили покушение. В этот день лидеры ЕС договорились передать доходы от замороженных российских активов Украине.

Новини.LIVE собрали для вас дайджест главных событий 27 октября.

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Коломойскому продлили меру пресечения

27 октября, Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского. Он останется в СИЗО еще на два месяца.

Дело Коломойского
Олигарх Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE

В ЕС договорились передать доходы от замороженных российских активов

Лидеры ЕС договорились, что миллиарды евро, полученные от замороженных российских активов, пойдут на помощь Украине. Ожидается, что Европейская комиссия выдвинет соответствующие юридические предложения в начале декабря.

Саммит ЕС в Брюсселе
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель. Фото: Reuters

В Украине установили четкие сроки прохождения ВВК — сколько дней на медосмотр

В Украине установили новые сокращенные сроки прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь у военнообязанных есть четыре дня на медосмотр.

Мобилизация в Украине
Военнослужащий проходит военно-врачебную комиссию. Фото: Facebook ТЦК и СП

Обыски в помещениях ТЭЦ в Киеве — в ДБР сообщили детали

В пятницу, 27 октября, следователи ДБР проводят обыски в административных зданиях Киевских ТЭЦ. Причина — хищение государственных средств, которые выделили на ремонт энергетического оборудования, что повредилось в результате российских обстрелов.

Обыски в Киевских ТЭЦ
Следователи ДБР во время обысков. Фото: ДБР

На предателя Царева совершили покушение

Предателя Олега Царева, вероятно, могли атаковать именно российские спецслужбы. Такое предположение сделали СМИ, поскольку он получал угрозы от российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Также следует напомнить, что родственники предателя Царева подтвердили информацию о покушении на него.

В то же время стало известно, что за покушением на Царева стоят украинские спецслужбы.

Покушение на Царева
Предатель Олег Царев. Фото: УНИАН

Израиль объявил о расширении наземной операции в секторе Газа

В пятницу, 27 октября, армия Израиля объявила о расширении наземных сделок в Газе. ЦАХАЛ готов "на всех фронтах" защищать безопасность страны.

Война в Израиле
Война между Израилем и Палестиной. Фото: REUTERS/Mohammed Salem

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