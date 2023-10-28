Новини.LIVE зібрали головні новини в Україні та світі 27 жовтня

Обстріли у секторі Гази. Фото: Reuters

У п'ятницю, 27 жовтня, олігарху Ігорю Коломойському продовжили запобіжний захід, а на зрадника Олега Царьова здійснили замах. Також у цей день лідери ЄС домовилися передати доходи від заморожених російських активів Україні.

Новини.LIVE зібрали для вас дайджест головних подій 27 жовтня.

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Коломойському продовжили запобіжний захід

27 жовтня, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського. Він залишиться у СІЗО ще на два місяці.

Олігарх Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE

У ЄС домовилися передати доходи від заморожених російських активів Україні

Лідери ЄС домовилися, що мільярди євро, які отримали від заморожених російських активів, підуть на допомогу Україні. Очікується, що Європейська комісія висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель. Фото: Reuters

В Україні встановили чіткі терміни проходження ВЛК — скільки днів є на медогляд

В Україні встановили нові скорочені терміни проходження військово-лікарської комісії. Відтепер у військовозобов'язаних є чотири дні на медогляд.

Військовослужбовець проходить військово-лікарську комісію. Фото: Facebook ТЦК та СП

Обшуки у приміщеннях ТЕЦ у Києві — у ДБР повідомили деталі

У п'ятницю, 27 жовтня, слідчі ДБР проводять обшуки в адміністративних будівлях Київських ТЕЦ. Причина — розкрадання державних коштів, які виділили на ремонт енергетичного обладнання, що пошкодилося внаслідок російських обстрілів.

Слідчі ДБР під час обшуків. Фото: ДБР

На зрадника Царьова здійснили замах

Зрадника Олега Царьова, ймовірно, могли атакувати саме російські спецслужби. Таке припущення зробили ЗМІ, адже він отримував погрози від російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Також варто нагадати, що родичі зрадника Царьова підтвердили інформацію про замах на нього.

Водночас, стало відомо, що за замахом на Царьова стоять українські спецслужби.

Зрадник Олег Царьов. Фото: УНІАН

Ізраїль оголосив про розширення наземної операції в секторі Гази

У п'ятницю, 27 жовтня, армія Ізраїлю оголосила про розширення наземних операцій у Газі. ЦАХАЛ готовий "на всіх фронтах" захищати безпеку країни.

Війна між Ізраїлем та Палестиною. Фото: REUTERS/Mohammed Salem

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