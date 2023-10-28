Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Замах на Царьова, Коломойський за ґратами та операція в Газі — новини 27 жовтня arrow

Замах на Царьова, Коломойський за ґратами та операція в Газі — новини 27 жовтня

28 жовтня 2023 08:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Новини.LIVE зібрали головні новини в Україні та світі 27 жовтня
Обстріли у секторі Гази. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 27 жовтня, олігарху Ігорю Коломойському продовжили запобіжний захід, а на зрадника Олега Царьова здійснили замах. Також у цей день лідери ЄС домовилися передати доходи від заморожених російських активів Україні. 

Новини.LIVE зібрали для вас дайджест головних подій 27 жовтня.

Читайте також:

Коломойському продовжили запобіжний захід

27 жовтня, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського. Він залишиться у СІЗО ще на два місяці.

Справа Коломойського
Олігарх Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE

У ЄС домовилися передати доходи від заморожених російських активів Україні

Лідери ЄС домовилися, що мільярди євро, які отримали від заморожених російських активів, підуть на допомогу Україні. Очікується, що Європейська комісія висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня. 

Саміт ЄС в Брюсселі
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель. Фото: Reuters

В Україні встановили чіткі терміни проходження ВЛК — скільки днів є на медогляд

В Україні встановили нові скорочені терміни проходження військово-лікарської комісії. Відтепер у військовозобов'язаних є чотири дні на медогляд.

Мобілізація в Україні
Військовослужбовець проходить військово-лікарську комісію. Фото: Facebook ТЦК та СП

Обшуки у приміщеннях ТЕЦ у Києві — у ДБР повідомили деталі

У п'ятницю, 27 жовтня, слідчі ДБР проводять обшуки в адміністративних будівлях Київських ТЕЦ. Причина — розкрадання державних коштів, які виділили на ремонт енергетичного обладнання, що пошкодилося внаслідок російських обстрілів. 

Обшуки в Київських ТЕЦ
Слідчі ДБР під час обшуків. Фото: ДБР

На зрадника Царьова здійснили замах

Зрадника Олега Царьова, ймовірно, могли атакувати саме російські спецслужби. Таке припущення зробили ЗМІ, адже він отримував погрози від російського пропагандиста Володимира Соловйова.  

Також варто нагадати, що родичі зрадника Царьова підтвердили інформацію про замах на нього.

Водночас, стало відомо, що за замахом на Царьова стоять українські спецслужби.

Замах на Царьова
Зрадник Олег Царьов. Фото: УНІАН

Ізраїль оголосив про розширення наземної операції в секторі Гази

У п'ятницю, 27 жовтня, армія Ізраїлю оголосила про розширення наземних операцій у Газі. ЦАХАЛ готовий "на всіх фронтах" захищати безпеку країни. 

Війна в Ізраїлі
Війна між Ізраїлем та Палестиною. Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Більше новин на сайті Новини.LIVE!

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

10:00 Чотириразовий олімпійський чемпіон закликав Росію поводитися агресивніше у спорті

Актуальне по темі