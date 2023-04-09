Какая будет погода в Украине 10 апреля — синоптики поделились прогнозом

Люди гуляют по весеннему городу. Фото: "Куфер"/ Александра Сосина

В понедельник, 10 апреля, в Украине будет облачно с прояснениями. Однако, несмотря на это, во все регионы придет весеннее тепло.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики предупреждают о небольшом, на Закарпатье и Прикарпатье умеренным дождь, в горах с мокрым снегом. Лишь в южной части Украины без существенных осадков.

В южных и центральных областях ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в Карпатах около 0°; днем 10-15° тепла, на юге и востоке страны до 18°.

Прогноз погоды по Киевской области

В Киевской области синоптики прогнозируют местами небольшой дождь. В течение дня будет облачно с прояснениями.

Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 10-15°. В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.

Погода 10 апреля в других регионах.

Киев +10 +7

Житомир +9 +6

Ровно +11 +6

Луцк +12 +6

Львов +11 +6

Ужгород+10+4

Ивано-Франковск +11 +5

Черновцы +5 +2

Тернополь +9 +5

Хмельницкий +9 +5

Винница +11 +6

Одесса +13 +7

Херсон +15 +6

Симферополь +14 +5

Николаев +15 +7

Кропивницкий +15 +7

Черкассы +13 +7

Чернигов +12 +7

Сумы +13 +7

Полтава +14 +8

Днепр +16+6

Запорожье +14 +7

Харьков +15 +7

Луганск +14 +8

Донецк +14 +7

Опасные гидрологические явления

Отмечается, что в связи со снеготаянием, на г. Ворона возле г. Тысменица (Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение повышения уровня воды на 0,3-0,8 м над текущим уровнем.

В районе гидрологического поста ожидается выход воды на пойму (І уровень опасности — желтый).

Кроме того, 10-12 апреля на реках бассейнов Сяну и Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,2-1,0 м над текущими уровнями, без отрицательных последствий.

Также в связи с интенсивным потеплением и ожидаемыми осадками, в течение 10-12 апреля, на реках суббассейнов Прута и Сирету ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями, без отрицательных последствий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд. За сутки, 5 апреля, в Киеве выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет — 20,6 мм.