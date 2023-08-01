Что нужно иметь дома украинцам во время войны – список продуктов и лекарств

Запасы "на всякий случай": что нужно иметь дома украинцам во время войны
Полномасштабная война в Украине, которую начала Россия еще 24 февраля 2022 года, внесла свои коррективы в жизнь каждого украинского гражданина. Поэтому важно знать, какие продукты питания должны быть дома и какие делать запасы лекарств на несколько месяцев.
Новини.LIVE рассказывает о том, какие запасы продуктов и медицинских препаратов нужно делать, чтобы жить на них несколько месяцев.
Какие продукты питания необходимо закупить?
Чтобы спокойно прожить несколько месяцев обычной среднестатистической семье, дома нужно иметь:
- консервы мясные, овощные, бобовые и рыбные;
- пищу быстрого приготовления (лапшу или пюре из порошка);
- разные виды круп;
- макаронные изделия;
- сахар, соль и мука;
- чай и кофе;
- ультрапастеризованное молоко;
- хлебцы, сухари и крекеры;
- продукты с большим содержанием углеводов (халву, козинаки, сухофрукты, печенье и конфеты);
- сгущенку, мед и подсолнечное масло.
Если в семье есть маленькие дети, нужно обязательно иметь молочную смесь с водой для приготовления, крупы для каш или каши быстрого приготовления, готовое питание, несладкое и сладкое печенье.
Какие медицинские препараты нужно иметь?
Дома у каждой украинской семьи должны быть:
- стерильные и нестерильные перчатки;
- спирт;
- йод;
- вата с бинтом;
- хлоргексидин;
- перекись водорода;
- пластырь;
- обезболивающее лекарство;
- лекарства для желудка;
- лекарство против аллергии;
- таблетки, обеззараживающие воду;
- антисептики и энтеросорбенты;
- таблетки от головных болей, лекарства от кашля и боли в горле;
- противовоспалительное лекарство;
- тонометр.
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