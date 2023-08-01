Что нужно иметь дома украинцам во время войны – список продуктов и лекарств

Женщина в супермаркете, которая покупает продукты питания. Фото: УНИАН

Полномасштабная война в Украине, которую начала Россия еще 24 февраля 2022 года, внесла свои коррективы в жизнь каждого украинского гражданина. Поэтому важно знать, какие продукты питания должны быть дома и какие делать запасы лекарств на несколько месяцев.

Новини.LIVE рассказывает о том, какие запасы продуктов и медицинских препаратов нужно делать, чтобы жить на них несколько месяцев.

Читайте также:

Какие продукты питания необходимо закупить?

Чтобы спокойно прожить несколько месяцев обычной среднестатистической семье, дома нужно иметь:

консервы мясные, овощные, бобовые и рыбные;

пищу быстрого приготовления (лапшу или пюре из порошка);

разные виды круп;

макаронные изделия;

сахар, соль и мука;

чай и кофе;

ультрапастеризованное молоко;

хлебцы, сухари и крекеры;

продукты с большим содержанием углеводов (халву, козинаки, сухофрукты, печенье и конфеты);

сгущенку, мед и подсолнечное масло.

Запасы еды, которые нужно делать украинцам во время войны. Фото: Freepik

Если в семье есть маленькие дети, нужно обязательно иметь молочную смесь с водой для приготовления, крупы для каш или каши быстрого приготовления, готовое питание, несладкое и сладкое печенье.

Какие медицинские препараты нужно иметь?

Дома у каждой украинской семьи должны быть:

стерильные и нестерильные перчатки;

спирт;

йод;

вата с бинтом;

хлоргексидин;

перекись водорода;

пластырь;

обезболивающее лекарство;

лекарства для желудка;

лекарство против аллергии;

таблетки, обеззараживающие воду;

антисептики и энтеросорбенты;

таблетки от головных болей, лекарства от кашля и боли в горле;

противовоспалительное лекарство;

тонометр.

Запасы лекарства, которые необходимы украинцам во время войны. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие продукты способны улучшить состояние кожи.

Ранее мы рассказывали о том, как можно онлайн узнать наличие лекарств в медицинских учреждениях.

Также мы сообщали, что в Украине увеличился спрос на препараты для нервной системы.