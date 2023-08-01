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Запасы "на всякий случай": что нужно иметь дома украинцам во время войны

1 августа 2023 06:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Что нужно иметь дома украинцам во время войны – список продуктов и лекарств
Женщина в супермаркете, которая покупает продукты питания. Фото: УНИАН
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Полномасштабная война в Украине, которую начала Россия еще 24 февраля 2022 года, внесла свои коррективы в жизнь каждого украинского гражданина. Поэтому важно знать, какие продукты питания должны быть дома и какие делать запасы лекарств на несколько месяцев.

Новини.LIVE рассказывает о том, какие запасы продуктов и медицинских препаратов нужно делать, чтобы жить на них несколько месяцев.

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Какие продукты питания необходимо закупить?

Чтобы спокойно прожить несколько месяцев обычной среднестатистической семье, дома нужно иметь:

  • консервы мясные, овощные, бобовые и рыбные;
  • пищу быстрого приготовления (лапшу или пюре из порошка);
  • разные виды круп;
  • макаронные изделия;
  • сахар, соль и мука;
  • чай и кофе;
  • ультрапастеризованное молоко;
  • хлебцы, сухари и крекеры;
  • продукты с большим содержанием углеводов (халву, козинаки, сухофрукты, печенье и конфеты);
  • сгущенку, мед и подсолнечное масло.
Запасы еды
Запасы еды, которые нужно делать украинцам во время войны. Фото: Freepik

Если в семье есть маленькие дети, нужно обязательно иметь молочную смесь с водой для приготовления, крупы для каш или каши быстрого приготовления, готовое питание, несладкое и сладкое печенье.

Какие медицинские препараты нужно иметь?

Дома у каждой украинской семьи должны быть:

  • стерильные и нестерильные перчатки;
  • спирт;
  • йод;
  • вата с бинтом;
  • хлоргексидин;
  • перекись водорода;
  • пластырь;
  • обезболивающее лекарство;
  • лекарства для желудка;
  • лекарство против аллергии;
  • таблетки, обеззараживающие воду;
  • антисептики и энтеросорбенты;
  • таблетки от головных болей, лекарства от кашля и боли в горле;
  • противовоспалительное лекарство;
  • тонометр.
Запасы лекарств
Запасы лекарства, которые необходимы украинцам во время войны. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие продукты способны улучшить состояние кожи.

Ранее мы рассказывали о том, как можно онлайн узнать наличие лекарств в медицинских учреждениях.

Также мы сообщали, что в Украине увеличился спрос на препараты для нервной системы.

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