Що потрібно мати вдома українцям під час війни – список продуктів та ліків

Жінка в супермаркеті, яка купляє продукти харчування. Фото: УНІАН

Повномасштабна війна в Україні, яку розпочала Росія ще 24 лютого 2022 року, внесла свої корективи в життя кожного українського громадянина. Тому важливо знати, які продукти харчування повинні бути вдома та які робити запаси ліків на декілька місяців.

Новини.LIVE розповідає про те, які запаси продуктів та медичних препаратів потрібно робити, щоб жити на них кілька місяців.

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Які продукти харчування потрібно закупити?

Щоб спокійно прожити кілька місяців звичайній середньостатистичній родині, вдома потрібно мати:

консерви м’ясні, овочеві, бобові та рибні;

їжу швидкого приготування (локшину або пюре з порошку);

різні види круп;

макаронні вироби;

цукор, сіль та борошно;

чай та каву;

ультрапастеризоване молоко;

хлібці, сухарі та крекери;

продукти з великим вмістом вуглеводів (халву, козинаки, сухофрукти, печиво та цукерки);

згущене молоко, мед та соняшникову олію.

Запаси їжі, які потрібно робити українцям під час війни. Фото: Freepik

Якщо в сім’ї є маленькі діти, потрібно обов’язково мати молочну суміш з водою для приготування, крупи для каш або каші швидкого приготування, готове харчування, несолодке та солодке печиво.

Які медичні препарати потрібно мати?

Вдома у кожної української сім’ї повинні бути:

стерильні та нестерильні рукавички;

спирт;

йод;

вата з бинтом;

хлоргексидин;

перекис водню;

пластир;

знеболюючі ліки;

ліки для шлунку;

ліки проти алергії;

таблетки, які знезаражують воду;

антисептики та ентеросорбенти;

таблетки від головного болю, ліки від кашлю та болю в горлі;

протизапальні ліки;

тонометр.

Запаси ліків, які необхідні українцям під час війни. Фото: Freepik

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