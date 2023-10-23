Ожесточенные бои под Авдеевкой, помощь от Германии и опрос ВР — прямой эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Сегодня, 23 октября, гостями студии Новини.LIVE стали военнослужащий Кирилл Сазонов, политтехнолог Юрий Подорожный, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей Веселовский. Они вместе с ведущим обсудят разные актуальные вопросы, касающиеся Украины.

Прямой эфир можно посмотреть на канале Новини.LIVE.

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О чем эфир

В целом они обсудили ожесточенные бои вблизи Авдеевки Донецкой области, которые продолжаются уже в течение недели. Россияне уничтожают город ракетными ударами и обстреливаются из авиации. Однако не все мирные жители готовы уезжать из этого ада.

Также эксперты обсудили нехватку 5 млрд евро в Германии для помощи Украине.

В свою очередь "Слуга народа" Безуглая объявила опрос граждан с одним вопросом: "Желаете ли вы смерти депутатам Верховной Рады?". Об этом тоже поговорили в эфире.

Напомним, ранее сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявил, что после поражения на левобережье Херсонской области российские войска могут устроить теракт на заводе "Крымский титан" в Армянске, чтобы остановить продвижение Сил обороны Украины на территорию Крыма. Такая тактика уже постоянна для российских оккупантов.