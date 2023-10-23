Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Ожесточенные бои под Авдеевкой, помощь от Германии и опрос ВР — прямой эфир Новини.LIVE arrow

Ожесточенные бои под Авдеевкой, помощь от Германии и опрос ВР — прямой эфир Новини.LIVE

23 октября 2023 08:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ожесточенные бои под Авдеевкой, помощь от Германии и опрос ВР — прямой эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 23 октября, гостями студии Новини.LIVE стали военнослужащий Кирилл Сазонов, политтехнолог Юрий Подорожный, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей Веселовский. Они вместе с ведущим обсудят разные актуальные вопросы, касающиеся Украины.

Прямой эфир можно посмотреть на канале Новини.LIVE.

Читайте также:

О чем эфир

В целом они обсудили ожесточенные бои вблизи Авдеевки Донецкой области, которые продолжаются уже в течение недели. Россияне уничтожают город ракетными ударами и обстреливаются из авиации. Однако не все мирные жители готовы уезжать из этого ада.

Также эксперты обсудили нехватку 5 млрд евро в Германии для помощи Украине.

В свою очередь "Слуга народа" Безуглая объявила опрос граждан с одним вопросом: "Желаете ли вы смерти депутатам Верховной Рады?". Об этом тоже поговорили в эфире.

Напомним, ранее сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявил, что после поражения на левобережье Херсонской области российские войска могут устроить теракт на заводе "Крымский титан" в Армянске, чтобы остановить продвижение Сил обороны Украины на территорию Крыма. Такая тактика уже постоянна для российских оккупантов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

Актуальное по теме