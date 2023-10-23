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Запеклі бої під Авдіївкою, допомога від Німеччини та опитування ВР — прямий ефір Новини.LIVE

23 жовтня 2023 08:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Запеклі бої під Авдіївкою, допомога від Німеччини та опитування ВР — прямий ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 23 жовтня, гостями студії Новини.LIVE стали військовослужбовець Кирило Сазонов, політтехнолог Юрій Подорожній, дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол Андрій Веселовський. Вони разом з ведучим обговорять різні актуальні питання, які стосуються України. 

Прямий ефір можна подивитися на каналі Новини.LIVE.

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Загалом вони обговорили запеклі бої поблизу Авдіївки на Донеччині, які тривають вже протягом тижня. Росіяни знищують місто ракетними ударами та обстрілюють з авіації. Проте не всі мирні жителі готові виїжджати з цього пекла.

Також експерти обговорили брак 5 млрд євро у Німеччині для допомоги Україні.

Своєю чергою "Слуга народу" Безугла оголосила опитування громадян із одним питанням: "Чи бажаєте ви смерті депутатам Верховної Ради?". Про це теж поговорили під час ефіру.

Нагадаємо, раніше співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив, що після поразки на лівобережжі Херсонської області російські війська можуть влаштувати теракт на заводі "Кримський титан" у Армянську, аби зупинити просування Сил оборони України на територію Криму. Така тактика уже є сталою для російських окупантів.

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