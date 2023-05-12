Сейчас Украина значительно крепче, чем в любой другой год, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в новом сообщении. Он заявил, что сейчас Украина гораздо крепче, чем когда-либо.

Об этом заявил Президент Зеленский на своей Telegram-странице.

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Президент Украины отмечает, что путь впереди не прост.

"Наш путь впереди — он непростой, он тоже сложный, как путь прошлогодний. Однако сейчас Украина значительно крепче, чем в прошлом или в любой другой год этой войны за свободу и независимость нашего государства. Более того, сейчас Украина крепче, чем в любое другое время противостояния этой империи. Наше время — это время для победы!" — говорит Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня, 12 мая, Владимир Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандующего. Президент Украины отметил, что собравшиеся услышали доклады генералов Сырского и Тарнавского, главнокомандующего Залужного, министра Резникова, генштаба ВСУ и министра стратегпрома Камышина.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский встретится с Папой Франциском в Ватикане в субботу, 13 мая. Недавно Папа заявил, что Святой Престол принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец войне между Россией и Украиной.