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Зараз Україна значно міцніша, ніж в будь-який інший рік, — Зеленський

12 травня 2023 13:17
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Зараз Україна значно міцніша, ніж в будь-який інший рік, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців в новому дописі. Він заявив, що зараз Україна набагато міцніша, ніж будь-коли.

Про це заявив Президент Зеленський на своїй Telegram-сторінці.

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Президент України наголошує, що шлях попереду не простий.

"Наш шлях попереду — він непростий, він теж складний, як шлях минулорічний. Проте зараз Україна значно міцніша, ніж торік чи в будь-який інший рік цієї війни за свободу та незалежність нашої держави. Ба більше, зараз Україна міцніша, ніж у будь-який інший час протистояння цій імперії. Наш час – це час для перемоги!" — каже Зеленський.

 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що сьогодні, 12 травня, Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача. Президент України зазначив, що присутні почули доповіді генералів Сирського і Тарнавського, головнокомандувача Залужного, міністра Резнікова, генштабу ЗСУ та міністра стратегпрому Камишіна.

Окрім цього, Президент Володимир Зеленський зустрінеться з Папою Франциском у Ватикані в суботу, 13 травня. Нещодавно Папа заявив, що Святий Престол бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війни між Росією та Україною.

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