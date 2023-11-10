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Зарплата от 20 000 грн — где ищут водителей в Украине

10 ноября 2023 05:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Зарплата от 20 000 грн — где ищут водителей в Украине
Мужчина сидит за рулем автобуса. Фото: facebook.com/rivnecouncil
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ищут водителей крупногабаритных автобусов и маршруток в одном из городов Украины. В частности, среди требований — наличие категории D, а также желаемый опыт работы.

Об этом сообщает Радио Трек.

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Так, глава управления транспорта и связи в Ровно Василий Сливка заявил, что в городе не хватает водителей.

"Сейчас очень большая проблема с водителями. Их катастрофически не хватает. А мы хотим запустить большие автобусы на маршруты №4 и №9, которые заменят маршрутки №№39 и 49. Перевозчики привезли 20 автобусов из-за границы на эти маршруты", — рассказал он.

Также Сливка прокомментировал заработную плату, которую готовы платить водителям.

"От 20 тысяч гривен в месяц и больше", — подчеркнул руководитель управления транспорта и связи.

Поэтому желающие устроиться на работу водителями автобусов могут обратиться за номерами: 067 362 0022; 63-35-55.

Напомним, что стало известно, в каких городах Украины больше платят и с чем это связано.

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