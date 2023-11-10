Зарплатня від 20 000 грн — де шукають водіїв в Україні

Чоловік сидить за кермом автобуса. Фото: facebook.com/rivnecouncil

Шукають водіїв великогабаритних автобусів та маршруток в одному з міст України. Зокрема, серед вимог — наявність категорії D, а також бажаний досвід роботи.

Про це повідомляє Радіо Трек.

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Так, очільник управління транспорту і зв'язку в Рівному Василь Сливка заявив, що в місті не вистачає водіїв.

"Зараз дуже велика проблема з водіями. Їх катастрофічно не вистачає. А ми хочемо запустити великі автобуси на маршрути №4 і №9, які замінять маршрутки №№39 і 49. Перевізники привезли 20 автобусів з-за кордону на ці маршрути", — розповів він.

Також Сливка прокоментував і заробітну плату, яку готові платити водіям.

"Від 20 тисяч гривень на місяць і більше", — наголосив очільник управління транспорту і зв'язку.

Тому, охочі влаштуватися на роботу водіями автобусів можуть звернутися за номерами: 067 362 0022; 63-35-55.

Нагадаємо, що стало відомо, в яких містах України найбільше платять та з чим це пов'язано.