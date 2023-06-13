Затопление Херсонской области: актуальная онлайн-карта на 13 июня

Последствия затопления Херсона из-за подрыва Каховской ГЭС. Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Спасательные службы продолжают ликвидировать последствия теракта на Каховской ГЭС, который совершили оккупанты 6 июня. Появилась онлайн карта последствий затопления.

Соответствующую карту опубликовали в новом материале от Института изучения войны ISW.

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"Эта карта также показывает, как наводнение повлияло на контроль России над территорией на левом берегу реки Днепр в период с 5 по 9 июня", — добавляют в материале.

В результате затопления российские войска потеряли контроль над позициями в 12 населенных пунктах на левом берегу реки Днепр. В некоторых районах вода отбросила противника на 10 км.

"Наводнение разрушило много российских полевых укреплений на первой линии, которые российские военные намеревались использовать для защиты от украинских атак. Стремительное наводнение, вероятно, заставило российский персонал и военную технику из основных российских пунктов концентрации в Олешках и Голой Пристани отступить. Российские войска раньше использовали эти позиции для обстрела Херсона и других населенных пунктов на западном (правом) берегу Херсона", — говорят в ISW.

Онлайн-карта по состоянию на 13 июня

Онлайн-карта кликабельная.

Онлайн-карта затопления. Фото: скриншот

Условные обозначения:

Красными треугольниками обозначены русские фортификационные постройки.

обозначены русские фортификационные постройки. Ярким синим цветом отмечены украинские водные активы.

отмечены украинские водные активы. Темным синим цветом отмечен масштаб наводнения.

отмечен масштаб наводнения. Красным цветом и пунктирной линией отмечены временно оккупированные россиянами территории.

Напомним, за ходом главных событий на фронте войны, которое начала Россия в Украине, можно наблюдать в режиме реального времени. На онлайн-картах можно увидеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.