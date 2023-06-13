Затоплення Херсонщини: актуальна онлайн-карта на 13 червня

Наслідки затоплення Херсонщини через підрив Каховської ГЕС. Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Рятувальні служби продовжують ліквідувати наслідки теракту на Каховській ГЕС, який вчинили окупанти 6 червня. З'явилася онлайн-карта наслідків затоплення.

Відповідну карту опублікували у новому матеріалі від Інституту вивчення війни ISW.

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"Ця карта також показує, як повінь вплинула на контроль Росії над територією на лівому березі річки Дніпро в період з 5 по 9 червня", — додають у матеріалі.

Внаслідок затоплення російські війська втратили контроль над позиціями у 12 населених пунктах на лівому березі річки Дніпро. В деяких районах вода відкинула противника аж на 10 км.

"Повінь зруйнувала багато російських польових укріплень на першій лінії, які російські військові мали намір використовувати для захисту від українських атак. Стрімка повінь, ймовірно, змусила російський персонал і військову техніку з основних російських пунктів концентрації в Олешках і Голій Пристані відступити. Російські війська раніше використовували ці позиції для обстрілу м. Херсон та інших населених пунктів на західному (правому) березі Херсона", — кажуть в ISW.

Онлайн-карта станом на 13 червня

Онлайн-карта клікабельна.

Онлайн-карта затоплення. Фото: скриншот

Умовні позначення:

Червоними трикутниками позначені російські фортифікаційні споруди.

позначені російські фортифікаційні споруди. Яскравим синім кольором позначено українські водні активи.

позначено українські водні активи. Темним синім кольором позначено масштаб повені.

позначено масштаб повені. Червоним кольором та пунктирною лінією позначено тимчасово окуповані росіянами території.

Нагадаємо, за перебігом головних подій на фронті війни, яку розпочала Росія в Україні, можна спостерігати в режимі реального часу. На онлайн-картах можна побачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.