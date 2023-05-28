Завтра перекроют часть трассы Киев-Чоп: как объехать

Сотрудник патрульной полиции. Фото: Патрульная полиция

В понедельник, 29 мая, с 9:00 до 17:00 будет перекрыта дорога М-06 Киев-Чоп. В частности трассу перекроют возле населенного пункта Деревач.

Об єтом сообщает Патрульная полиция Львовской области.

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Перекрытие дороги

"Уважаемые участники дорожного движения! Необходимо принять во внимание следующую важную информацию. На трассе М-06, которая соединяет Киев и Чоп, намечены крупные дорожные работы. Планируется полное закрытие этого участка на протяжении дня 29 мая, с 9 утра до 5 вечера", — говорится в сообщении.

Специально для этих работ будет закрыт 561-й километр дороги, близ населённого пункта Деревач. Запланированные работы связаны с укладкой асфальтобетона на мостовое сооружение. Это важные мероприятия, направленные на поддержание качества дорожного покрытия и обеспечение безопасности путешествия.

Все автомобилисты, которым необходимо пройти этот участок, будут должны использовать объездную дорогу через село Липники. Это необходимое мероприятие, чтобы минимизировать воздействие на дорожное движение и обеспечить бесперебойность работ.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко официально объявил, что в городе не предвидится повышение цены на проезд в общественном транспорте до завершения военных действий. Мэр подчеркнул, что несмотря на то, что действующий тариф на проезд не покрывает реальные затраты (более 20 грн), в условиях сложной экономической обстановки и трудностей с бюджетами граждан, повышение тарифов не планируется.