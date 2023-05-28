Завтра перекриють частину траси Київ — Чоп: як об'їхати

Співробітник патрульної поліції. Фото: Патрульна поліція

У понеділок, 29 травня, з 09:00 до 17:00 буде перекрито дорогу М-06 Київ — Чоп. Зокрема, трасу перекриють біля населеного пункту Деревач.

Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

Читайте також:

Перекриття дороги

"Шановні учасники дорожнього руху! Необхідно взяти до уваги важливу інформацію. На трасі М-06, яка з'єднує Київ та Чоп, намічені великі дорожні роботи. Планується повне закриття цієї ділянки протягом дня 29 травня з 9-ї ранку до 5-ї вечора", — йдеться у повідомленні.

Спеціально для цих робіт буде закрито 561 кілометр дороги, поблизу населеного пункту Деревач. Заплановані роботи пов'язані з укладанням асфальтобетону на бруківку. Це важливі заходи, спрямовані на підтримку якості дорожнього покриття та безпеку подорожі.

Усі автомобілісти, яким необхідно пройти цю ділянку, будуть використовувати об'їзну дорогу через село Липники. Це необхідний захід, щоб мінімізувати вплив на дорожній рух та забезпечити безперебійність робіт.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко офіційно оголосив, що у місті не передбачається підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті до завершення військових дій. Мер наголосив, що попри те, що чинний тариф на проїзд не покриває реальні витрати (понад 20 грн), в умовах складної економічної обстановки та труднощів з бюджетами громадян підвищення тарифів не планується.