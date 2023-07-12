"Всегда были благодарны": Зеленский ответил на острое заявление министра обороны Британии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на острое заявление министра обороны Британии. Накануне Бен Уоллес заявил, что украинцы недостаточно благодарны за военную помощь, оказываемую Великобританией.

Свой ответ Владимир Зеленский озвучил на саммите НАТО.

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"Я честно говоря не совсем понимаю вопрос. Мне кажется, мы всегда были благодарны Соединенному Королевству, премьер-министру и Уоллесу. Я просто не знаю, что он имеет в виду. Как еще нам нужно поблагодарить? Пусть напишет мне, как надо поблагодарить людей, чтобы мы полностью были благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично", — заявил глава государства.

Предыстория

В преддверии саммита НАТО Зеленский резко высказался по поводу Альянса. Он был возмущен тем, что страны-члены союза не предоставляют "никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины". В то же время союзники говорят об определенных условиях вступления, хотя Украина, по словам Зеленского, заслуживает уважения и членства в НАТО.

Такое заявление в свою очередь не понравилось министру обороны Британии Бену Уоллесу. Он заявил, что в стране "хотят видеть щепотку благодарности" за ту военную помощь, которую оказывают Украине. И подчеркнул, что страны Запада "не Amazon" и не могут выполнять все запросы Украины.

Напомним, правительство Великобритании анонсировало новый пакет военной помощи на сумму около 65 миллионов долларов. В частности, в него войдут боеприпасы и боевые машины.