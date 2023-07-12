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"Завжди були вдячні": Зеленський відповів на гостру заяву міністра оборони Британії

12 липня 2023 19:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Завжди були вдячні": Зеленський відповів на гостру заяву міністра оборони Британії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський відповів на гостру заяву міністра оборони Британії. Напередодні Бен Воллес заявив, що українці недостатньо вдячні за військову допомогу, яку надає Велика Британія. 

Свою відповідь Володимир Зеленський озвучив під час саміту НАТО. 

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"Я, чесно кажучи, не зовсім розумію запитання. Мені здається, ми завжди були вдячні Сполученому Королівству, прем'єр-міністру та Воллесу. Я просто не знаю, що він має на увазі. Як ще нам треба подякувати? Хай напише мені, як треба подякувати людям, щоб ми повністю були вдячні. А ще можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто", — заявив голова держави.

 

Передісторія

Напередодні саміту НАТО Зеленський різко висловився щодо Альянсу. Він був обурений через те, що країни-члени союзу не надають "жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України". Натомість союзники говорять про певні умови вступу, хоча Україна, за словами Зеленського, заслуговує на повагу і членство в НАТО. 

Така заява, своєю чергою, не сподобалася міністру оборони Британії Бену Воллесу. Він заявив, що у країні "хочуть бачити дрібку вдячності" за ту військову допомогу, яку надають Україні. І підкреслив, що країни Заходу "не Amazon" і не можуть виконувати усі запити України. 

Нагадаємо, уряд Великої Британії анонсував новий пакет військової допомоги на суму близько 65 мільйонів доларів. Зокрема, до нього увійдуть боєприпаси та бойові машини. 

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