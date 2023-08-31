Зеленский анонсировал позитивную новацию для школьников и учителей

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о положительной новации для школьников и учителей. Также он сообщил о поставках в Украину крупной партии бронированных "медэваков".

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Глава государства сообщил, что на селекторе были заслушаны доклады об украинских наступательных действиях, а также результаты нашего оружия — 700 километров.

"Важная новость для передовой: договорились о поставках в Украину бронированных "медэваков", большой партии. То, о чем мне говорили воины, когда мы посещали боевые бригады. Министерство обороны сегодня отчиталось", — подчеркнул он.

Зеленский рассказал, что на селекторе были отчеты ГУР и внешней разведки относительно планов оккупантов. По его словам, у врага они безнадежны.

Глава государства особо отметил 47-ю отдельную механизированную бригаду за продвижение вперед и воинов 44-й артиллерийской бригады за меткость.

Новация для школьников и учителей

Украинский лидер сообщил, что сегодня также провел совещание по поводу следующей недели — наших международных мероприятий. По словам Зеленского, будут веские переговоры.

Он анонсировал положительную новацию для школьников, родителей и учителей.

"Еще одно совещание — относительно завтрашнего дня. Уже будет 1 сентября, начало нового учебного года. Вице-премьер-министр Федоров и министр Лисовой вместе со своими командами готовят очень позитивную новацию для наших школьников, для родителей, для учителей. То, что действительно будет помогать. Завтра представим первые детали", — рассказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился со студентами Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского. Он поздравил их со 125-летием университета, а также пожелал плодотворного нового учебного года и скорейшей победы Украины.

Также мы писали, что в четверг, 31 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание. Там он рассказал о новом достижении украинских бойцов, применивших дальнобойное оружие.