Зеленський анонсував позитивну новацію для школярів та вчителів
Президент України Володимир Зеленський розповів про позитивну новацію для школярів та вчителів. Також він повідомив про постачання в Україну великої партії броньованих "медеваків".
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
Селектор із військовими та урядовцями
Глава держави повідомив, що на селекторі було заслухано доповіді про українські наступальні дії, а також результати нашої зброї — 700 кілометрів.
"Важлива новина для передової: домовлено про постачання в Україну броньованих "медеваків", великої партії. Те, про що мені говорили воїни, коли ми відвідували бойові бригади. Міністерство оборони сьогодні відзвітувало", — наголосив він.
Зеленський розповів, що на селекторі були звіти ГУР та зовнішньої розвідки щодо планів окупантів. За його словами, у ворога вони безнадійні.
Глава держави особливо відзначив 47-му окрему механізовану бригаду за просування вперед та воїнів 44-ї артилерійської бригади за влучність.
Новація для школярів та вчителів
Український лідер повідомив, що сьогодні також провів нараду щодо наступного тижня — наших міжнародних заходів. За словами Зеленського, будуть вагомі перемовини.
Він анонсував позитивну новацію для школярів, батьків та вчителів.
"Іще одна нарада — щодо завтрашнього дня. Вже буде 1 вересня, початок нового навчального року. Віцепрем’єр-міністр Федоров і міністр Лісовий разом зі своїми командами готують дуже позитивну новацію для наших школярів, для батьків, для вчителів. Те, що дійсно допомагатиме. Завтра представимо перші деталі", — розповів Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі студентами Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Він привітав їх зі 125-річчям університету, а також побажав плідного нового навчального року та якнайшвидшої перемоги України.
Також ми писали, що у четвер, 31 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду. Там він розповів про нове досягнення українських бійців, які застосували далекобійну зброю.