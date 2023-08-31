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Зеленський анонсував позитивну новацію для школярів та вчителів

31 серпня 2023 22:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський анонсував позитивну новацію для школярів та вчителів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про позитивну новацію для школярів та вчителів. Також він повідомив про постачання в Україну великої партії броньованих "медеваків".

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Селектор із військовими та урядовцями

Глава держави повідомив, що на селекторі було заслухано доповіді про українські наступальні дії, а також результати нашої зброї — 700 кілометрів. 

"Важлива новина для передової: домовлено про постачання в Україну броньованих "медеваків", великої партії. Те, про що мені говорили воїни, коли ми відвідували бойові бригади. Міністерство оборони сьогодні відзвітувало", — наголосив він.

Зеленський розповів, що на селекторі були звіти ГУР та зовнішньої розвідки щодо планів окупантів. За його словами, у ворога вони безнадійні. 

Глава держави особливо відзначив 47-му окрему механізовану бригаду за просування вперед та воїнів 44-ї артилерійської бригади за влучність.

Новація для школярів та вчителів

Український лідер повідомив, що сьогодні також провів нараду щодо наступного тижня — наших міжнародних заходів. За словами Зеленського, будуть вагомі перемовини. 

Він анонсував позитивну новацію для школярів, батьків та вчителів.

"Іще одна нарада — щодо завтрашнього дня. Вже буде 1 вересня, початок нового навчального року. Віцепрем’єр-міністр Федоров і міністр Лісовий разом зі своїми командами готують дуже позитивну новацію для наших школярів, для батьків, для вчителів. Те, що дійсно допомагатиме. Завтра представимо перші деталі", — розповів Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі студентами Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Він привітав їх зі 125-річчям університету, а також побажав плідного нового навчального року та якнайшвидшої перемоги України.

Також ми писали, що у четвер, 31 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду. Там він розповів про нове досягнення українських бійців, які застосували далекобійну зброю.

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