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Зеленский и президент Европарламента Роберта Мецола обсудили вступление Украины в ЕС

5 октября 2023 19:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский и президент Европарламента Роберта Мецола обсудили вступление Украины в ЕС
Встреча Зеленского с Президентом Европарламента. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой обсудили перспективы вступления Украины в Европейский союз. Соответствующие переговоры могут начаться уже в этом году.

Об этом написал на своей странице в Telegram Владимир Зеленский.

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"Встретился с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой, чтобы поблагодарить за поддержку Украины. Мы почти выполнили семь рекомендаций ЕК и будем готовы начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году", — заверил Президент Украины.

Президент Зеленский также отметил, что с Робертой Мецолой он обсудил дальнейшие санкции против России.

"Мы также обсудили дальнейшие санкции и шаги по противодействию российской пропаганде", — рассказал Зеленский.

Ранее мы говорили, что сегодня, 5 октября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Они обсудили приоритетные оборонные нужды Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию на Саммит Европейского политического сообщества. Он пройдет в городе Гранада. Глава государства отметил, что в ходе саммита будут проведены важные встречи по безопасности континента.

Сегодня, 5 октября, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины.

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