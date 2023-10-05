Зеленский и президент Европарламента Роберта Мецола обсудили вступление Украины в ЕС

Встреча Зеленского с Президентом Европарламента. Фото: Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой обсудили перспективы вступления Украины в Европейский союз. Соответствующие переговоры могут начаться уже в этом году.

Об этом написал на своей странице в Telegram Владимир Зеленский.

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"Встретился с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой, чтобы поблагодарить за поддержку Украины. Мы почти выполнили семь рекомендаций ЕК и будем готовы начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году", — заверил Президент Украины.

Президент Зеленский также отметил, что с Робертой Мецолой он обсудил дальнейшие санкции против России.

"Мы также обсудили дальнейшие санкции и шаги по противодействию российской пропаганде", — рассказал Зеленский.

Ранее мы говорили, что сегодня, 5 октября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Они обсудили приоритетные оборонные нужды Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию на Саммит Европейского политического сообщества. Он пройдет в городе Гранада. Глава государства отметил, что в ходе саммита будут проведены важные встречи по безопасности континента.

Сегодня, 5 октября, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины.