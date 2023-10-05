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Зеленський і президентка Європарламенту Роберта Мецола обговорили вступ України до ЄС

5 жовтня 2023 19:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський і президентка Європарламенту Роберта Мецола обговорили вступ України до ЄС
Зустріч Зеленського з Президенткою Європарламенту. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою обговорили перспективи вступу України до Європейського союзу. Відповідні переговори можуть початися вже цього року.

Про це написав на своїй сторінці у Telegram Володимир Зеленський

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Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту

"Зустрівся з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою, щоб подякувати за підтримку України. Ми майже виконали сім рекомендацій ЄК і будемо готові розпочати переговори про вступ до ЄС цього року", — запевнив Президент України. 

Президент Зеленський також відзначив, що з Робертою Мецолою він обговорив подальші санкції проти Росії.

"Ми також обговорили подальші санкції та кроки для протидії російській пропаганді", — розповів Зеленський.

Раніше ми розповідали, що сьогодні, 5 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Європейської ради Шарлем Мішелем. Вони обговорили пріоритетні оборонні потреби України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії на Саміт Європейської політичної спільноти. Він пройде у місті Гранада. Глава держави зауважив, що під час саміту будуть проведені важливі зустрічі для безпеки континенту.  

Додамо, сьогодні, 5 жовтня, український лідер Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили зміцнення протиповітряної оборони України.

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