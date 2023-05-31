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Зеленский на конференции зачитал болезненные показания ребенка из Мариуполя

31 мая 2023 17:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский на конференции зачитал болезненные показания ребенка из Мариуполя
Президент Украины Владимир Зеленский на конференции "UA: Війна. Недоспівана колискова". Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 31 мая, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в конференции по случаю Международного дня защиты детей "UA: Війна. Недоспівана колискова". Он зачитал рассказ из дневника маленького мариупольца.

Об этом сообщает NV.

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Маленький Егор написал о том, что у него умерла бабушка, две собаки, а также город Мариуполь.

"Я хорошо поспал. Проснулся и улыбнулся. У меня рана на спине, содранная кожа. У сестры ранение головы, у мамы вырвано мясо на руке и рана на ноге. У меня умерла бабушка Галя, две собаки и любимый город Мариуполь", — процитировал рассказ ребенка Зеленский.

Напомним, оккупанты заставляют жителей Мариуполя жить в аварийных домах. Так называемые "ремонты" — для отмывания денег, после них мариупольцев оставляют с пробитыми стенами.

Также мы писали, что российские оккупанты продолжают совершать произвол на временно оккупированных украинских территориях. Кадыровцы массово издеваются над гражданским населением в Мариуполе.

Добавим, в Мариуполе остается разрушенным центр города, российские оккупанты не спешат его восстанавливать. А официальные власти уже готовят проект восстановления Мариуполя после деоккупации.

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