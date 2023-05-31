Зеленський на конференції зачитав болючі свідчення дитини з Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський на конференції "UA: Війна. Недоспівана колискова". Фото: ОП

Сьогодні, 31 травня, Президент України Володимир Зеленський взяв участь у конференції з нагоди Міжнародного дня захисту дітей "UA: Війна. Недоспівана колискова". Він зачитав розповідь зі щоденника маленького маріупольця.

Про це повідомляє NV.

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Маленький Єгор написав про те, що в нього померла бабуся, дві собаки, а також місто Маріуполь.

"Я добре поспав. Прокинувся і посміхнувся. У мене рана на спині, здерта шкіра. У сестри поранення голови, у мами видерте м'ясо на руці та рана на нозі. У мене вмерла бабуся Галя, дві собаки і улюблене місто Маріуполь", — процитував розповідь дитини Зеленський.

Нагадаємо, окупанти змушують мешканців Маріуполя жити в аварійних будинках. Так звані "ремонти" — для відмивання грошей, після них маріупольців лишають з пробитими стінами.

Також ми писали, що російські окупанти продовжують чинити свавілля на тимчасово окупованих українських територіях. Зазначається, що кадирівці масово знущаються над цивільним населенням у Маріуполі.

Додамо, у Маріуполі залишається зруйнованим центр міста, російські окупанти не поспішають його відновлювати. А офіційна влада уже готує проєкт відбудови Маріуполя після деокупації.