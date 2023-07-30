Зеленский назвал приоритет расходов государственных средств из местного бюджета
Сегодня, 30 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел в Ивано-Франковске заседание Конгресса местных и региональных властей. На нем обсудили подготовку к следующему отопительному сезону и бюджетные вопросы.
Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Вопросы энергетики
По его словам, украинцы должны понимать, что Россия будет и дальше проводить попытки по террору энергетики нашего государства.
"Должны осознавать, что российские террористы попытаются продолжить атаки против украинской энергетики, против нормальной жизни людей. Но наша несгибаемость должна победить", — подчеркнул глава государства.
Местные бюджеты
Он отметил, что бюджетные средства должны выделяться в первую очередь на оборону. Также на помощь военным, их семьям и на защиту украинцев.
"Обсудили сегодня и бюджетные вопросы. У местных бюджетов есть существенные ресурсы, которые нужно тратить с государственной позиции. Все видят, каковы потребности на передовой. Все видят, на чем акцентируют волонтеры. Следовательно, все бюджеты — и государственный, и местный — должны отвечать приоритету номер один, а именно обороне. Помощь нашим воинам, помощь защиты, помощь семьям наших героев и в целом защиты жизни", — добавил Президент.
Напомним, Зеленский приехал с рабочим визитом в Ивано-Франковск. Он посетил украинских защитников, лечащихся в местном реабилитационном центре.