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Зеленский назвал приоритет расходов государственных средств из местного бюджета

30 июля 2023 16:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский назвал приоритет расходов государственных средств из местного бюджета
Владимир Зеленский. Фото: телеграмм-канал Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 30 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел в Ивано-Франковске заседание Конгресса местных и региональных властей. На нем обсудили подготовку к следующему отопительному сезону и бюджетные вопросы.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Вопросы энергетики

По его словам, украинцы должны понимать, что Россия будет и дальше проводить попытки по террору энергетики нашего государства.

"Должны осознавать, что российские террористы попытаются продолжить атаки против украинской энергетики, против нормальной жизни людей. Но наша несгибаемость должна победить", — подчеркнул глава государства.

Местные бюджеты

Он отметил, что бюджетные средства должны выделяться в первую очередь на оборону. Также на помощь военным, их семьям и на защиту украинцев.

"Обсудили сегодня и бюджетные вопросы. У местных бюджетов есть существенные ресурсы, которые нужно тратить с государственной позиции. Все видят, каковы потребности на передовой. Все видят, на чем акцентируют волонтеры. Следовательно, все бюджеты — и государственный, и местный — должны отвечать приоритету номер один, а именно обороне. Помощь нашим воинам, помощь защиты, помощь семьям наших героев и в целом защиты жизни", — добавил Президент.

Напомним, Зеленский приехал с рабочим визитом в Ивано-Франковск. Он посетил украинских защитников, лечащихся в местном реабилитационном центре.

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