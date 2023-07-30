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Зеленський назвав пріоритет витрат державних коштів з місцевого бюджету

30 липня 2023 16:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський назвав пріоритет витрат державних коштів з місцевого бюджету
Володимир Зеленський. Фото: телеграм-канал Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 30 липня, Президент України Володимир Зеленський провів в Івано-Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. На ньому обговорили підготовку до наступного опалювального сезону та бюджетні питання. 

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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Питання енергетики

За його словами, українці повинні розуміти, що Росія буде й далі проводити спроби щодо терору енергетики нашої держави. 

"Маємо бути свідомі того, що російські терористи спробують продовжити атаки проти української енергетики, проти нормального життя людей. Але наша незламність має перемогти", — наголосив глава держави.

Місцеві бюджети

Він зауважив, що бюджетні кошти повинні виділятися в першу чергу на оборону. Також на допомогу військовим, їхнім сім'ям та на захист українців.

"Обговорили сьогодні й бюджетні питання. Місцеві бюджети мають суттєві ресурси, які треба витрачати з державницької позиції. Усі бачать, якими є потреби на передовій. Усі бачать, на чому акцентують волонтери. Отже, усі бюджети — і державний, і місцевий — мають відповідати пріоритету номер один, а саме обороні. Допомога нашим воїнам, допомога захисту, допомога сімʼям наших героїв і загалом захисту життя", — додав Президент.

Нагадаємо, Зеленський приїхав із робочим візитом до Івано-Франківська. Він відвідав українських захисників, які лікуються в місцевому реабілітаційному центрі.

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