Зеленский в скором времени может посетить Рим, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В ближайшие дни возможно президент Украины Владимир Зеленский посетит Рим для встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Также есть вероятность, что Папа Римский встретится с украинским президентом в субботу, хотя официального подтверждения времени и места встречи пока нет.

Об этом пишет ANSA.

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Визит Зеленского в Рим

Следует отметить, что несколько недель назад Папа Римский принял премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, а президент Зеленский уже встречался с ним в феврале 2020 года.

Таким образом, визит Владимира Зеленского в Рим и возможная встреча с премьер-министром Италии и Папой Римским свидетельствуют о продолжающемся дипломатическом взаимодействии Украины с итальянскими и римскими лидерами.

Напомним, что Папа Римский Франциск сообщил, что Ватикан примет участие в миротворческой миссии. Все для "достижения" мира между Украиной и Россией.

Также мы писали, что источники BBC сообщают, что Украина вроде бы "ничего не знает" о так называемой миротворческой миссии от Папы Римского. Как сообщалось, Ватикан заявил, что примет участие в "примирении" России с Украиной.