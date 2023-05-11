Зеленский в скором времени может посетить Рим, — СМИ
В ближайшие дни возможно президент Украины Владимир Зеленский посетит Рим для встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Также есть вероятность, что Папа Римский встретится с украинским президентом в субботу, хотя официального подтверждения времени и места встречи пока нет.
Об этом пишет ANSA.
Визит Зеленского в Рим
Следует отметить, что несколько недель назад Папа Римский принял премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, а президент Зеленский уже встречался с ним в феврале 2020 года.
Таким образом, визит Владимира Зеленского в Рим и возможная встреча с премьер-министром Италии и Папой Римским свидетельствуют о продолжающемся дипломатическом взаимодействии Украины с итальянскими и римскими лидерами.
Напомним, что Папа Римский Франциск сообщил, что Ватикан примет участие в миротворческой миссии. Все для "достижения" мира между Украиной и Россией.
Также мы писали, что источники BBC сообщают, что Украина вроде бы "ничего не знает" о так называемой миротворческой миссии от Папы Римского. Как сообщалось, Ватикан заявил, что примет участие в "примирении" России с Украиной.