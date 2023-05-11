Зеленський незабаром може відвідати Рим, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Найближчими днями, можливо, президент України Володимир Зеленський відвідає Рим для зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Також є ймовірність, що Папа Римський зустрінеться з українським президентом у суботу, хоча офіційного підтвердження часу та місця зустрічі поки що немає.

Про це пише ANSA.

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Візит Зеленського до Риму

Слід зазначити, що кілька тижнів тому Папа Римський прийняв прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, а президент Зеленський уже зустрічався з ним у лютому 2020 року.

Таким чином, візит Володимира Зеленського до Риму і можлива зустріч з прем'єр-міністром Італії й Папою Римським свідчать про дипломатичну взаємодію України з італійськими й римськими лідерами, що триває.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск повідомив, що Ватикан візьме участь у миротворчій місії. Усе задля "досягнення" миру між Україною та Росією.

Також ми писали, що джерела ВВС повідомляють, що Україна начебто "нічого не знає" про так звану миротворчу місію від Папи Римського. Як повідомлялося, Ватикан заявив, що візьме участь у "примиренні" Росії з Україною.