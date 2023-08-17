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Зеленский обсудил на селекторе подготовку Украины к зиме

17 августа 2023 12:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский обсудил на селекторе подготовку Украины к зиме
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. Он обсудил подготовку энергосистемы и противовоздушной системы обороны к зиме, "зерновой коридор" и поставку боеприпасов.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Ежедневный селектор

"Держим на постоянном контроле поставки техники и боеприпасов, темпы собственного производства. МИД и МО получили поручение поработать с партнерами, чтобы в следующих оборонных пакетах было именно то, что нужно", — рассказал Зеленский.

На селекторе были доклады по тактическим и стратегическим планам врага, состоянию его ВПК. Глава государства обсудил подготовку украинской энергосистемы и ПВО к зиме.

Также обсуждались ликвидация последствий российских обстрелов гражданских объектов, эвакуация из Купянского района, помощь пострадавшим, строительство нового жилья в Херсонской и Киевской областях.

"Функционирование "зернового коридора". Первый пошел. Готовим следующие шаги", — добавил Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор. Оно вышло из Одесского порта и направляется в Босфор.

Также мы писали, что 16 августа Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, которая касалась ситуации и потребностей на фронте. Значительное внимание на заседании было уделено оборонным вопросам, которые Правительство обсуждает совместно с партнерами.

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