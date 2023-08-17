Зеленський обговорив на селекторі підготовку України до зими

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сьогодні, 17 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор. Він обговорив підготовку енергосистеми та протиповітряної системи оборони до зими, "зерновий коридор" та постачання боєприпасів.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Щоденний селектор

"Тримаємо на постійному контролі постачання техніки та боєприпасів, темпи власного виробництва. МЗС та МО отримали доручення попрацювати з партнерами, щоб у наступних оборонних пакетах було саме те, що потрібно", — розповів Зеленський.

На селекторі були доповіді щодо тактичних і стратегічних планів ворога, стану його ВПК. Глава держави обговорив підготовку української енергосистеми та ППО до зими.

Також було обговорено ліквідацію наслідків російських обстрілів цивільних об'єктів, евакуацію з Куп’янського району, допомога постраждалим, будівництво нового житла в Херсонській та Київській областях.

"Функціонування "зернового коридору". Перший пішов. Готуємо наступні кроки", — додав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор. Воно вийшло з Одеського порту і прямує до Босфору.

Також ми писали, що 16 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, яка стосувалася ситуації та потреб на фронті. Значну увагу на засіданні приділили оборонним питанням, які Уряд обговорює спільно з партнерами.