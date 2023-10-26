Стало известно, о чем Зеленский говорил с премьер-министром Дании

Зеленский обсудил с премьер-министром Дании длительную финансовую помощь для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, во время которого политики обсудили разные вопросы о помощи для нашего государства.
Об этом он сообщил в своих соцсетях.
О чем говорил Зеленский с Мэтте Фредериксен
Глава государства выразил благодарность за визит в Украину министра обороны Дании и за всю помощь, оказанную партнерами из этой страны. Также он упомянул о патронате над Николаевом, который Дания взяла на себя.
"Констатировали важность дальнейшей долгосрочной макроэкономической поддержки Украины. Согласовали будущие общие шаги в региональных и глобальных форматах. Кроме того, обсудили сохранение единства в Европе и реализацию Украинской Формулы Мира", — добавил Зеленский.
Поддержка Украины от Дании
Кроме того, Президент поблагодарил премьер-министра Мэтте Фредериксен за организацию первой встречи советников в Копенгагене и за решение Дании отправить своего представителя на следующую встречу, которая состоится в Мальте.
Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров провел рабочую встречу с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном. Глава оборонного ведомства Королевства Дания находился с официальным визитом в Киеве.
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