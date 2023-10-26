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Зеленский обсудил с премьер-министром Дании длительную финансовую помощь для Украины

26 октября 2023 14:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно, о чем Зеленский говорил с премьер-министром Дании
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, во время которого политики обсудили разные вопросы о помощи для нашего государства.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Глава государства выразил благодарность за визит в Украину министра обороны Дании и за всю помощь, оказанную партнерами из этой страны. Также он упомянул о патронате над Николаевом, который Дания взяла на себя.

"Констатировали важность дальнейшей долгосрочной макроэкономической поддержки Украины. Согласовали будущие общие шаги в региональных и глобальных форматах. Кроме того, обсудили сохранение единства в Европе и реализацию Украинской Формулы Мира", — добавил Зеленский.

Поддержка Украины от Дании

Кроме того, Президент поблагодарил премьер-министра Мэтте Фредериксен за организацию первой встречи советников в Копенгагене и за решение Дании отправить своего представителя на следующую встречу, которая состоится в Мальте.

Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров провел рабочую встречу с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном. Глава оборонного ведомства Королевства Дания находился с официальным визитом в Киеве.

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