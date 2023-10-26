Стало відомо, про що Зеленський говорив з прем'єр-міністром Данії

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Данії тривалу фінансову допомогу для України
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, під час якої політики обговорили різні питання щодо допомоги для нашої держави.
Про це він повідомив у своїх соцмережах.
Про що говорив Зеленський з Метте Фредеріксен
Глава держави висловив вдячність за візит до України міністра оборони Данії та за всю допомогу, яку надали партнери з цієї країни. Також він згадав про патронат над Миколаєвом, який Данія взяла на себе.
"Констатували важливість подальшої довготермінової макроекономічної підтримки України. Узгодили майбутні спільні кроки в регіональних і глобальних форматах. Крім того, обговорили збереження єдності у Європі та реалізацію Української Формули Миру", — додав Зеленський.
Підтримка України від Данії
Крім того, Президент подякував прем'єр-міністру Метте Фредеріксен за організацію першої зустрічі радників у Копенгагені та за рішення Данії відправити свого представника на наступну зустріч, яка відбудеться в Мальті.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Рустем Умєров провів робочу зустріч з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном. Голова оборонного відомства Королівства Данія перебував з офіційним візитом у Києві.
Читайте Новини.LIVE!