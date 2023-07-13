Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЮАР: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилой Рамафосой. В частности, лидеры обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира и важность "зернового соглашения".

Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

Читайте также:

Зеленский провел переговоры с президентом ЮАР

Прежде всего, глава государства поблагодарил Рамафоси за посещение Бучи и Киева в июне этого года и за "усилия по возвращению незаконно депортированных Россией украинских детей".

Также в телефонном разговоре лидеры говорили о подготовке к Глобальному саммиту мира.

"Лидеры Украины и ЮАР также обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира и необходимые дипломатические шаги по консолидации поддержки Украины со стороны африканских стран", — говорится в сообщении.

В заключение каждый из них отметил важность продолжать действие "зернового коридора" в Черном море. А Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал президента ЮАР присоединиться к украинской гуманитарной инициативе Grain from Ukraine.

Напомним, ранее мы писали оружие Зеленский привез из Вильнюса.