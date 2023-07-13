Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЮАР: о чем говорили

Зеленский обсудил с президентом ЮАР подготовку к саммиту мира
Сегодня, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилой Рамафосой. В частности, лидеры обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира и важность "зернового соглашения".
Об этом говорится на сайте Офиса Президента.
Зеленский провел переговоры с президентом ЮАР
Прежде всего, глава государства поблагодарил Рамафоси за посещение Бучи и Киева в июне этого года и за "усилия по возвращению незаконно депортированных Россией украинских детей".
Также в телефонном разговоре лидеры говорили о подготовке к Глобальному саммиту мира.
"Лидеры Украины и ЮАР также обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира и необходимые дипломатические шаги по консолидации поддержки Украины со стороны африканских стран", — говорится в сообщении.
В заключение каждый из них отметил важность продолжать действие "зернового коридора" в Черном море. А Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал президента ЮАР присоединиться к украинской гуманитарной инициативе Grain from Ukraine.
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