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Зеленский обсудил с президентом ЮАР подготовку к саммиту мира

13 июля 2023 20:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЮАР: о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилой Рамафосой. В частности, лидеры обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира и важность "зернового соглашения".

Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

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Прежде всего, глава государства поблагодарил Рамафоси за посещение Бучи и Киева в июне этого года и за "усилия по возвращению незаконно депортированных Россией украинских детей".

Также в телефонном разговоре лидеры говорили о подготовке к Глобальному саммиту мира.

"Лидеры Украины и ЮАР также обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира и необходимые дипломатические шаги по консолидации поддержки Украины со стороны африканских стран", — говорится в сообщении.

В заключение каждый из них отметил важность продолжать действие "зернового коридора" в Черном море. А Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал президента ЮАР присоединиться к украинской гуманитарной инициативе Grain from Ukraine.

 

Напомним, ранее мы писали оружие Зеленский привез из Вильнюса.

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