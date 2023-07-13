Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Зеленський обговорив з президентом ПАР підготовку до саміту миру arrow

Зеленський обговорив з президентом ПАР підготовку до саміту миру

13 липня 2023 20:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський провів телефонну розмову з президентом ПАР: про що говорили
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 13 липня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Зокрема, лідери обговорили підготовку до Глобального саміту миру та важливість "зернової угоди". 

Про це йдеться на сайті Офісу Президента

Читайте також:

Зеленський провів переговори з президентом ПАР

Передусім, глава держави подякував Рамафосі за відвідання Бучі та Києва у червні цього року та за "зусилля з повернення незаконно депортованих Росією українських дітей". 

Також у телефонній розмові лідери говорили про підготовку до Глобального саміту миру.

"Лідери України та ПАР також обговорили підготовку до Глобального саміту миру й необхідні дипломатичні кроки з консолідації підтримки України з боку африканських країн", — йдеться у повідомленні. 

Наостанок кожен з них відзначив важливість продовжувати дію "зернового коридору" в Чорному морі. А Володимир Зеленський, своєю чергою, закликав президента ПАР приєднатися до української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

 

Нагадаємо, раніше ми писали яку зброю Зеленський привіз із Вільнюса. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Корупція, зарплати військовим, контрабанда та бек-офіси. Велике інтерв'ю з Ярославом Железняком

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз