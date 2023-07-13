Зеленський провів телефонну розмову з президентом ПАР: про що говорили

Зеленський обговорив з президентом ПАР підготовку до саміту миру
Сьогодні, 13 липня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Зокрема, лідери обговорили підготовку до Глобального саміту миру та важливість "зернової угоди".
Про це йдеться на сайті Офісу Президента.
Зеленський провів переговори з президентом ПАР
Передусім, глава держави подякував Рамафосі за відвідання Бучі та Києва у червні цього року та за "зусилля з повернення незаконно депортованих Росією українських дітей".
Також у телефонній розмові лідери говорили про підготовку до Глобального саміту миру.
"Лідери України та ПАР також обговорили підготовку до Глобального саміту миру й необхідні дипломатичні кроки з консолідації підтримки України з боку африканських країн", — йдеться у повідомленні.
Наостанок кожен з них відзначив важливість продовжувати дію "зернового коридору" в Чорному морі. А Володимир Зеленський, своєю чергою, закликав президента ПАР приєднатися до української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.
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