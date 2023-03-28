Зеленский проверил готовность пограничных подразделений Сумской области

Владимир Зеленский

Во время рабочей поездки в Сумскую область президент Владимир Зеленский проверил выполнение задач подразделениями Государственной пограничной службы на государственной границе с российской федерацией.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Глава государства непосредственно ознакомился с организацией несения службы пограничниками и осуществлением ими контроля на блокпостах.

Владимир Зеленский также заслушал доклад о порядке обороны и защиты границы Украины в пределах участка ответственности Сумского пограничного отряда.

Было отмечено, что россия активизировала обстрелы украинского приграничья со своей территории, больше всего в последнее время страдает Белопольская территориальная община.

Пограничники проинформировали Президента о комплексе мер, принимаемых в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны Украины на этом направлении, чтобы иметь все возможности противодействовать врагу.

Президент отметил эффективность действий ГПСУ, направленных на прикрытие государственной границы в Сумской области.

Напомним, 28 марта президент Украины Владимир Зеленский приехал в Ахтырку, Сумскую область. Он вручил населенному пункту, оказывавшему героическое сопротивление оккупантам 2022 года, отличие города-героя.

Фото: ОП