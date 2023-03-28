Зеленський перевірив готовність прикордонних підрозділів на Сумщині

Володимир Зеленський

Під час робочої поїздки на Сумщину президент Володимир Зеленський перевірив виконання завдань підрозділами Державної прикордонної служби на державному кордоні з російською федерацією.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

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Глава держави безпосередньо ознайомився з організацією несення служби прикордонниками та здійснення ними контролю на блокпостах.

Володимир Зеленський також заслухав доповідь щодо порядку оборони та захисту кордону України в межах ділянки відповідальності Сумського прикордонного загону.

Було зазначено, що росія активізувала обстріли українського прикордоння зі своєї території, найбільше останнім часом потерпає Білопільська територіальна громада.

Прикордонники поінформували Президента про комплекс заходів, яких вживають у тісній взаємодії з іншими складовими сил оборони України на цьому напрямку, щоб мати всі можливості протидіяти ворогу.

Президент України відзначив ефективність дій ДПСУ, спрямованих на прикриття державного кордону в Сумській області.

Нагадаємо, 28 березня президент України Володимир Зеленський приїхав до Охтирки, Сумської області. Він вручив населеному пункту, який чинив героїчний спротив окупантам 2022 року, відзнаку міста-героя.

Фото: ОП